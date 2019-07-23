В двух харьковских ВУЗах ищут взрывчатку: людей эвакуируют

Полицейские проверяют информацию о заминировании двух харьковских вузов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, одним из них является ХНУРЭ, который расположен на проспекте Науки, второй вуз – это Академия городского хозяйства, которая находится на улице Маршала Бажанова.

Сообщение о закладке взрывчатки в указанных учебных заведениях поступило в полицию сегодня, 23 июля.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан и обследование помещений и прилегающей территории.

Агентство Телевидения Новости