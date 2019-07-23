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В двух харьковских ВУЗах ищут взрывчатку: людей эвакуируют

В двух харьковских ВУЗах ищут взрывчатку: людей эвакуируют

Полицейские проверяют информацию о заминировании двух харьковских вузов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, одним из них является ХНУРЭ, который расположен на проспекте Науки, второй вуз – это Академия городского хозяйства, которая находится на улице Маршала Бажанова. 

Сообщение о закладке взрывчатки в указанных учебных заведениях поступило в полицию сегодня, 23 июля.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. 

Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан и обследование помещений и прилегающей территории.

 

Агентство Телевидения Новости

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