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В Харьков не пустили более десятка непривитых пассажиров “Укрзалізниці”

В Харьков не пустили более десятка непривитых пассажиров “Укрзалізниці”

Вчера, 21 октября, из-за отсутствия сертификатов о вакцинации в Харьков не смогли уехать 15 пассажиров.

Так, на поезда из Ужгорода в Харьков из-за отсутствия необходимых документов не допустили 6 пассажиров; из Николаева – 3 пассажира; из Киева – 6 пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе “Укрзалізниці”.

По данным железнодорожников, на перроны дважды вызывали полицейских.

Напомним, что с 21 октября, кроме билета и паспорта, для проезда в межрегиональных поездах, пассажиры должны иметь:

– сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении “Дія”):

– или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

– или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

“В случае отсутствия указанных документов, пассажиры могут сделать экспресс-тест на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава -Киевская). Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн. А также в пунктах вакцинации, работающих на вокзалах”, – подчеркнули в “Укрзалізниці”.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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