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В Харькове в мусорном баке возле многоэтажки нашли мину

В Харькове в мусорном баке возле многоэтажки нашли мину

Сегодня, 9 июня, на «101» поступило сообщение, что в мусорном контейнере, на расстоянии около 30 метров от жилого 9-ти этажного дома на пр. Московском, 264, обнаружено минометную мину калибра 81 мм времен Второй мировой войны.

Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области данный боеприпас изъят и обезврежен путем контролируемого подрыва вне города на специальной подрывной площадке. Место находки обследовано на предмет наличия других взрывоопасных предметов, которых не было обнаружено. Пострадавших нет.

Агентство Телевидения Новости

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