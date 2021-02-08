В Харьковской области 6 часов тушили заброшенное здание (ФОТО)

Площадь пожара достигла 300 кв.м.

Происшествие в поселке Песочин случилось 7 февраля примерно в 04:51. Там загорелось заброшенное здание, сообщили в пресс-центре ГСЧС в Харьковской области.

Для ликвидации пожара отправили 4 отделения ГСЧС. На момент прибытия спасателей горела крыша, перекрытия и само помещение на площади 300 кв.м. В 06:25 огонь локализовали и полностью ликвидировали в 11:06.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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