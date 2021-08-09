В Харьковской области разыскали девочку-подростка, которая ушла из дома после ссоры с отцом

На Харьковщине полицейские оперативно вернули домой несовершеннолетнюю девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

8 августа в отдел полиции поступило сообщение от 44-летнего жителя села Яковенково о том, что его 13-летняя дочь ушла из дома в неизвестном направлении.

На месте происшествия правоохранители установили, что девочка, поссорившись с отцом, ушла к матери, которая живет в другом населенном пункте.

На поиски девочки был ориентирован личный состав полиции. Правоохранители обнаружили девушку на пути в село Меловая, где живет ее мать.

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

С несовершеннолетней и ее отцом полицейские провели профилактическую беседу.

Агентство Телевидения Новости