В Красноградском районе насмерть сбит пешеход

Накануне в 18:10 на трассе Новая Водолага-Сосновка перед въездом в поселок Натальино автомобиль «Мерседес» сбил мужчину, который шел по обочине. От полученных травм пострадавший скончался.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, автомобилем управляла 23-летняя женщина. Была ли у нее возможность избежать наезда на пешехода — устанавливают следователи.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости