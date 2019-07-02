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В Николаевской области столкнулись микроавтобусы: один человек погиб, 15 - пострадали

В Николаевской области столкнулись микроавтобусы: один человек погиб, 15 - пострадали

Вблизи села Благодатное Николаевской области, произошла смертельная авария с участием грузового микроавтобуса Mercedes Benz и маршрутного такси Mercedes Sprinter.

Пресс-служба полиции Николаевской области сообщила, что ДТП произошло примерно в 12:30 на трассе Николаев - Благовещенское.

По предварительной информации, в результате аварии погибла 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе, оба водителя в возрасте 45 и 35 лет. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели. Все обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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