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В оккупированном Симферополе задержали более 20 крымских татар, пришедших на суд к обвиняемым в терроризме

К ним в отдел приехал военком и вручил повестки

25 августа суд избирал меру пресечения по делу о террористической организации трем крымским татарам: Сйдамету Мустафаеву, Эльдару Якубову и Абдулмеджиту Сейтумерову. Когда их в итоге отправили в СИЗО, силовики стали задерживать возле суда людей из группы поддержки обвиняемых и увозить их в отдел полиции.

В тот же день, как пишет «Грати» в отдел к задержанным приехал военный комиссар, чтобы раздать повестки о вызове в военкоматы «для сверки данных». Однако они отказались их брать. После этого военком уехал

Джерело: https://t.me/Ateobreaking/96663

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Темы: війна, крим

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