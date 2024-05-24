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В ООН заснували день памʼяті про геноцид у Сребрениці

В ООН заснували день памʼяті про геноцид у Сребрениці

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за заснування щорічного дня пам'яті про геноцид 1995 року у Сребрениці. Резолюцію, ухвалену на засіданні у Нью-Йорку у четвер, 23 травня, підготували Німеччина та Руанда - країни, чия історія пов'язана з геноцидом у XX столітті. 84 країни-члени проголосували "за", 19 - "проти", 68 - утрималися.

Міжнародний день пам'яті про геноцид у Сребрениці відзначатиметься 11 липня з 2025 року. "Наша ініціатива полягає у вшануванні пам'яті жертв і підтримці тих, хто вижив і продовжує жити зі шрамами того фатального часу", - сказала постійна представниця Німеччини при ООН Антьє Леендерце.

Делегація Сербії заявила, що це рішення розділить регіон і встановить "ієрархію серед жертв війни".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23496

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