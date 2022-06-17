В Подмосковье неизвестные превратили Z-клумбу в символ «Азова»

В начале июня патриотические активисты высадили под окнами жилого дома в Долгопрудном символ спецоперации. Но недавно он изменил смысл — часть газона выцвела, образовав новую полосу, получился символ украинского батальона. Местный бизнесмен и один из авторов акции Андрей Самородов рассказал, что скорее всего кто-то с помощью лейки вытравил химией газон, который со временем поменял цвет.

Самородов и его соратники обратились с жалобой в полицию и другие органы. Мужчина считает, что Z-клумба — имеет такое же значение как российский флаг, а значит вандалы поиздевались над символикой РФ. Сейчас полиция разыскивает людей, который трансформировали клумбу на Набережной улице в Долгопрудном.

Источник: https://t.me/vekha/41664

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