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В Подмосковье подорвали машину Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь известного идеолога рашизма Александра Дугина

Взрыв произошел в районе поселка Большие Вязёмы. Дочь Дугина Дарья погибла на месте.

Предварительно, случился теракт.

В Подмосковье подорвали машину Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь известного идеолога рашизма Александра Дугина

В Подмосковье подорвали машину Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь известного идеолога рашизма Александра Дугина

В Подмосковье подорвали машину Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь известного идеолога рашизма Александра Дугина

Борислав Береза:

Дугин давно не был в фаворе у Путина. Бункерный дед охладел к Дугину. Хрен их знает, что между ними произошло. Они коммуницировали, но Дугин давно уже не в близком круге. И в то же время я уверен, что убийство дочери Дугина - это разборки внутри российской обслуги, которое все же попробуют повесить на нас. Они решают одновременно 2 задачи. Я просто уверен в этом на 100%. Но я точно знаю, что мы с детьми не воюем. Даже с детьми ублюдков. Мы не русня. Но это убийство можно использовать в пропаганде против нас.

И еще эта история говорит о том, что пауки в банке сцепились. Значит там начались процессы, которые могут привести к изменениям во власти.

Сеющий ветер - пожинает бурю. Дугин когда-то сказал: - Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю". 

Накаркал. Убили его дочь. И похоже, что убили свои. Теперь он стоит и держится за голову. Это раньше надо было делать. И язык за зубами держать. Но он хотел крови. И теперь он видит кровь.

Злой Одессит:

Александр Дугин позиционировал себя как мыслителя и философ, хотя был обыкновенным нацистом.

Был бы он философом и мыслителем, то знал бы о бумеранге судьбы, жестоком и неотвратимом.

Знал бы, если бы был философом и мыслителем, а не обыкновенным нацистом.

Как и его дочь.

Джерело: https://t.me/c/1578682544/15714

Новости портала «Весь Харьков»

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