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В Польше рассказали, когда полностью «отрежут» Беларусь от Европы
«Если будет провокация, критический инцидент, немедленно будут закрыты все пункты пересечения границы Беларуси с Европой, с ЕС. Те, которые пока функционируют: автомобильные, железнодорожные, пассажирские, грузовые. Все. Мы полностью отрежем Беларусь от Европы», - заявил глава МИД страны Мариуш Каминский.
Решение было принято на совместной встрече глав МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
Больше всего эти страны обеспокоены присутствием в РБ боевиков чвк «вагнера» и нелегальной миграцией с территории Беларуси.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/22906