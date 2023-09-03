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В Польше рассказали, когда полностью «отрежут» Беларусь от Европы

В Польше рассказали, когда полностью «отрежут» Беларусь от Европы

«Если будет провокация, критический инцидент, немедленно будут закрыты все пункты пересечения границы Беларуси с Европой, с ЕС. Те, которые пока функционируют: автомобильные, железнодорожные, пассажирские, грузовые. Все. Мы полностью отрежем Беларусь от Европы», - заявил глава МИД страны Мариуш Каминский.

Решение было принято на совместной встрече глав МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Больше всего эти страны обеспокоены присутствием в РБ боевиков чвк «вагнера» и нелегальной миграцией с территории Беларуси.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22906

Новости портала «Весь Харьков»

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