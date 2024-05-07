У перуці, з макіяжем і паспортом сестри: прикордонники затримали переодягненого у жінку чоловіка
Прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону затримали 44-річного мешканця Золотоноші Черкаської області, одягненого у жіночий одяг і перуку.
Чоловік намагався довести, що він – жінка, повідомили у Державній прикордонній службі.
"Озброївшись" паспортом сестри, невибагливим "фешн луком", макіяжем та перукою чоловік приїхав на Закарпаття, щоб спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон", – йдеться у повідомленні ДПСУ.
Зазначається, що на місці склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 204 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
Далі справу розглядатиме суд.
Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Угорщиною затримали двох чоловіків, які намагалися виїхати за кордон із підробленими документами.
Джерело: pravda.com.ua