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У перуці, з макіяжем і паспортом сестри: прикордонники затримали переодягненого у жінку чоловіка

У перуці, з макіяжем і паспортом сестри: прикордонники затримали переодягненого у жінку чоловіка

Прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону затримали 44-річного мешканця Золотоноші Черкаської області, одягненого у жіночий одяг і перуку.

Чоловік намагався довести, що він – жінка, повідомили у Державній прикордонній службі.

"Озброївшись" паспортом сестри, невибагливим "фешн луком", макіяжем та перукою чоловік приїхав на Закарпаття, щоб спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що на місці склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 204 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Далі справу розглядатиме суд.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Угорщиною затримали двох чоловіків, які намагалися виїхати за кордон із підробленими документами.

Джерело: pravda.com.ua

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