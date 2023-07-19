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В рф продолжается череда загадочных самоубийств высокопоставленных чиновников
В Москве найден мертвым доктор юридических наук, профессор Виталий Квашис. Он был экспертом Совета Европы и Комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
По версии российских силовиков Квашис совершил суицид, а также оставил предсмертную записку.
Квашис также был членом Американского криминологического общества, Академии уголовного правосудия и Всемирного общества виктимологии. Квашис является автором более 300 научных работ по уголовному праву, криминологии и уголовной политике.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/20378
Темы: росія