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В рф продолжается череда загадочных самоубийств высокопоставленных чиновников

В рф продолжается череда загадочных самоубийств высокопоставленных чиновников

В Москве найден мертвым доктор юридических наук, профессор Виталий Квашис. Он был экспертом Совета Европы и Комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

По версии российских силовиков Квашис совершил суицид, а также оставил предсмертную записку.

Квашис также был членом Американского криминологического общества, Академии уголовного правосудия и Всемирного общества виктимологии. Квашис является автором более 300 научных работ по уголовному праву, криминологии и уголовной политике.

#россия #суицид

Джерело: https://t.me/infosprotyv/20378

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Темы: росія

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