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В россии самоликвидировался чмобик во время установки мины

В россии самоликвидировался чмобик во время установки мины

В Брянской области рф мобилизованный погиб в ходе установки мины.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Отмечается, что инцидент произошел 5 мая в районе поселка Первомайский Стародубского района, что примерно в 10 км от границы с Украиной.

В районе поселка Первомайский он устанавливал противопехотную выпрыгивающую мину кругового поражения ОЗМ-72.

"Во время установки мина взорвалась, мобилизованный погиб на месте", – говорится в сообщении.

#чмобик #мина

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16289

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