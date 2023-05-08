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В россии самоликвидировался чмобик во время установки мины
В Брянской области рф мобилизованный погиб в ходе установки мины.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Отмечается, что инцидент произошел 5 мая в районе поселка Первомайский Стародубского района, что примерно в 10 км от границы с Украиной.
В районе поселка Первомайский он устанавливал противопехотную выпрыгивающую мину кругового поражения ОЗМ-72.
"Во время установки мина взорвалась, мобилизованный погиб на месте", – говорится в сообщении.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/16289