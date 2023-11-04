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В россии сожгли машину гендиректора завода, производящего боеголовки для ракет
В российском Нижнем Новгороде сожгли машину генерального директора завода, который производит боеголовки для ракет.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Сообщается, что в ночь на 3 ноября был сожжен автомобиль Volvo XC90 с номером Н622НН 152 — он принадлежал Игорю Кузнецову, генеральному директору акционерного общества "ГосНИИмаш".
Данное предприятие является ведущим в сфере разработки и производства боевых частей для ракет, которыми россияне обстреливают Украину.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26103