В россии сожгли машину гендиректора завода, производящего боеголовки для ракет

В российском Нижнем Новгороде сожгли машину генерального директора завода, который производит боеголовки для ракет.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Сообщается, что в ночь на 3 ноября был сожжен автомобиль Volvo XC90 с номером Н622НН 152 — он принадлежал Игорю Кузнецову, генеральному директору акционерного общества "ГосНИИмаш".

Данное предприятие является ведущим в сфере разработки и производства боевых частей для ракет, которыми россияне обстреливают Украину.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26103

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