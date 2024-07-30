СБУ повідомила про підозру ексочільникам «Оленівської колонії», які причетні до загибелі полонених українських захисників

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох воєнних злочинців рф, які причетні до масового вбивства українських військовополонених на тимчасово захопленій частині території Донеччини у липні 2022 року.

Мова йде про колаборанта Сергія Євсюкова – ексочільника так званої «Волноваської колонії днр» у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника – колаборанта Дмитра Нейолова.

За даними слідства, обидва фігуранти перебували на «посадах», коли в ніч на 29 липня рашисти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми.

Тоді унаслідок вогневого ураження загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. При цьому 9 із них - через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 – отримали поранення.

Обидва фігуранти усвідомлювали про наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти «замінили на посадах». Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників за вчинені злочини проти українських воїнів.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12481

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