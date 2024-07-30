«Ердоган йде стопами Саддама Хусейна», — глава МЗС Ізраїлю про погрози президента Туреччини єврейській державі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив Ізраїлю введенням військ. "Так само, як ми вступили в Карабах і Лівію, ми зробимо в Ізраїлі", - заявив він на партійних зборах 28 липня. Йдеться про збройні конфлікти в Нагірному Карабаху та Лівії, в яких взяли участь турецькі війська.

Ердоган у своєму виступі високо оцінив прогрес турецької військової промисловості та закликав Туреччину стати ще сильнішим. «Немає нічого, що ми не могли б зробити. Ми тільки маємо бути сильними», - заявив він.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац написав у соціальній мережі X: «Ердоган іде стопами Саддама Хусейна і загрожує напасти на Ізраїль. Йому слід згадати, що там сталося, і чим це закінчилося».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/57534

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