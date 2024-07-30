Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 98

«Ердоган йде стопами Саддама Хусейна», — глава МЗС Ізраїлю про погрози президента Туреччини єврейській державі

«Ердоган йде стопами Саддама Хусейна», — глава МЗС Ізраїлю про погрози президента Туреччини єврейській державі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив Ізраїлю введенням військ. "Так само, як ми вступили в Карабах і Лівію, ми зробимо в Ізраїлі", - заявив він на партійних зборах 28 липня. Йдеться про збройні конфлікти в Нагірному Карабаху та Лівії, в яких взяли участь турецькі війська.

Ердоган у своєму виступі високо оцінив прогрес турецької військової промисловості та закликав Туреччину стати ще сильнішим. «Немає нічого, що ми не могли б зробити. Ми тільки маємо бути сильними», - заявив він.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац написав у соціальній мережі X: «Ердоган іде стопами Саддама Хусейна і загрожує напасти на Ізраїль. Йому слід згадати, що там сталося, і чим це закінчилося».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/57534

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ повідомила про підозру ексочільникам «Оленівської колонії», які причетні до загибелі полонених українських захисників
Сегодня 10:20    102
Фейк: «Зеленський «зламав» європейську дипломатію з врегулювання на Донбасі»
Сегодня 09:20    111
Вторая армия мира?
Сегодня 08:59    123
СБУ затримала ще шістьох проросійських інтернет-агітаторів
Сегодня 08:50    121
Справедливий мир в Україні можливий за міжнародної єдності й тиску на росію
Сегодня 08:38    126
Що таке сильна позиція України у переговорах з росією і як на неї вплине ситуація на фронті
Сегодня 08:27    132
Командування рф кидає своїх напризволяще: українські хакери розмістили відео на ворожих сайтах
Сегодня 08:16    136
Оперативна інформація станом на 08.00 30.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:12    117
Нова допомога від США та Німеччини
Сегодня 08:10    116
Politico: Трамп может вынудить союзников по НАТО отказаться от помощи Украине
Сегодня 08:06    125
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 