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В сепаратистских ареалах Молдовы продолжается активизация российских марионеток

В сепаратистских ареалах Молдовы продолжается активизация российских марионеток

Так, на этой неделе, башкан Гагаузии Евгения Гуцул, эдакий Медведчук в юбке, “договорилась” с российским Промсвязьбанком о подключении жителей Гагаузии к российской платежной системе, в частности, “Мир”. Через банковские карты “Промсвязьбанка” пенсионерам и бюджетникам, будут, якобы, осуществляться, надбавки и выплаты…

Следует понимать, что “Промсвязьбанк”, равно как и платёжная система “Мир”, находятся под международными санкциями. Иными словами, на территории Молдовы уж никак не сможет работать то о чём, с кем-то там, типа как, договаривается Гуцул. Но, зачем это делается?

Регион Гагаузии, фактически, юг Молдовы, подавляюще пророссийски настроенный, это маргинальный регион, то есть, ориентированный ментально на популизм. И через Евгению Гуцул именно популистские методики и интегрируют в регион, для, как минимум, социальной раскачки. Мол, посмотрите, Женечка съездила в Москву, договорилась о лёгких деньгах для вас бедненьких, а этот коварный Кишинёв, с этой Майей Санду жития не даёт, все благие инициативы блокирует!

Важно понимать и то, что вместе с тем как Гуцул “договорилась” о неких эфемерных золотых горах для гагаузов от “Промсвязьбанка”, она перорально стала куда активнее ретранслировать идею отделения Гагаузии от Молдовы и обращения за помощью к россии. То есть, этот Медведчук в юбке действует куда агрессивнее, чем это делал Медведчук украинский.

То есть, становится очевидным, что главной ставкой в Молдове для россиян становится именно Гуцул, причём она использует весь комплекс маргинальных методик, чтобы создаваться дестабилизирующий эффект, расшатывающий страну, якобы, изнутри.

Ставка же на самое простое решение – воздействие на маргинальную массу финансовой компонентой, через природную жадность, является классикой таких гибридных российских сценариев. Собственно, гагаузскую гибридную деву выводят на самое остриё атаки. Вот только у всех дев, что Орлеанских, что гагаузских, один и тот же конец. У кого-то, конечно, героический, у кого-то, в основном, бесславный и не врезающийся в исторический контекст клином.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21454

Новости портала «Весь Харьков»

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