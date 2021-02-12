В США предупреждают о возможных новых кибератаках РФ: что известно

Бывший высокопоставленный чиновник правительства США по вопросам кибербезопасности заявил, что взлом SolarWinds Orion, скорее всего, не самая страшная атака, которую Соединенные Штаты могут увидеть со стороны России.

«Такое поведение, особенно исходящее из этих четырех стран — Китая, России, Ирана, Северной Кореи, — будет продолжаться до тех пор, пока руководство не решит, что оно не может терпеть дальнейшее поведение», — сказал Крис Кребс, бывший директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, во время заседания Комитета внутренней безопасности Палаты представителей 10 февраля.

Кребс свидетельствовал вместе со Сью Гордон, бывшим главным заместителем директора национальной разведки, Майклом Дэниелом, президентом и генеральным директором компании Cyber ​​Threat Alliance, и Дмитрием Альперовичем, соучредителем и бывшим руководителем Crowdstrike.

Кребс предположил, что правительство могло бы предотвратить нападения, наложив финансовые санкции на противоборствующие государства и некоторых олигархов. При этом он отметил, что США использовали для этого финансовые санкции, но эти штрафы должны быть согласованы с другими международными союзниками.

Вопрос о том, является ли взлом SolarWinds «актом войны», часто обсуждается должностными лицами. Федеральные агентства, расследующие атаку, а также сторонние эксперты по кибербезопасности в значительной степени согласны с тем, что нарушение, похоже, является шпионажем.

«Пока что вся доступная информация об этом вторжении указывает на то, что это шпионаж», — сказал Дэниел, официальный представитель Cyber ​​Threat Alliance.

Источник: sprotyv.info

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