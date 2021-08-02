В США заговорили о необходимости открывать огонь на поражение по российским самолётам

Провокационные манёвры российских истребителей и бомбардировщиков против американских военных кораблей вынудили командование ВМФ США сделать резкое заявление, с открытым намеком на то, что в определенный момент российские самолеты просто начнут сбивать.

Так, по словам командующего ВМФ США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка, в случае повторения подобных ситуаций кораблям США и НАТО следует просто открывать огонь по российским самолётам, в случае реальной угрозы кораблям.

«Когда боевой самолёт выполняет проход над эсминцем на высоте 100 футов, наши военные сами решают, готовится тот атаковать или нет. Можно утверждать, что они провоцируют нас, чтобы мы провели упредительную атаку. Мы не собираемся делать это без реальной провокации, но при этом я не буду требовать от своих командиров принимать первый удар и рисковать», - заявил командующий ВМС США в Европе и Африке.

Следует отметить, что русские самолеты уже несколько раз устраивали провокации против кораблей НАТО, пролетая над ними на предельно малой высоте.

Известно, что международными нормами установлены определённые правила, согласно которым, для защиты кораблей от вероятного нападения допускается открытие огня на поражение. Поэтому в случае реальных шагов со стороны США по пресечение провокационных действий Москвы против американского флота и ВМС стран НАТО, формально и юридически правы будут американцы.

Напомним, что провокации и атаки русские устраивают не только на море. Последние кибератаки против США, организованные российскими спецслужбам под флагом криминальных хакерских групп, говорят о том, что Россия свободно посягает на киберсуверенитет Вашингтона и не собирается останавливаться. Об этом, в частности, заявил в интервью MSNBC бывший спецагент ФБР Клинт Уоттс.

По словам Уоттса, у Америки остался только один вариант действий — перейти к кибероперациям наступательного характера по пресечению кибертерроризма Кремля.

«В киберпространстве у нас война. Мне кажется, что американцы это не вполне понимают», заявил Клинт Уотс.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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