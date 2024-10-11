Предварительная причина - техническая неисправность. В целом, даже не удивительно.

Як-130, по состоянию на сегодня, это самый аварийный учебно-боевой самолёт. Не так давно, в мае, в Бангладеш разбился Як-130 из-за возгорания двигателя. И в этом тоже не было ничего удивительного.

Дело в том, что используемые Як-130 двигатели АИ-222-25, производились на московском ММПП “Салют” с 2004 года, совместно с запорожским МКБ “Прогресс” им. А.Г. Ивченко. Именно “Прогресс” являлся одним из разработчиков АИ-222-25, а на “Салюте” в основном занимались сборкой двигателей из уже, в основной массе, готовых деталей, приходящих из Украины.

После того как россия вторглась в Украину в 2014-м, поставки деталей прекратились, и россияне у себя развернули нелицензионное, кустарное их производство. Именно из этих несертифицированных деталей и собираются нынешние АИ-222-25 для Як-130. Один, сплошной, несертифицированный, кустарный самолёт.

Эффектом от выпуска самолетов с кустарно выполненными элементами, стало их регулярное упоминание в новостных лентах в хронике происшествий. А в 2021 года Ростех открыл первый сервисный центр для обслуживания двигателей самолетов Як-130 поскольку у самолётов фиксировалась в связи с интенсивной эксплуатацией, более быстрая выработка установленного ресурса силовой установки. Проще говоря, износ двигателя АИ-222-25 увеличен в несколько раз.

Конечно, это в условиях “интенсивной” эксплуатации вполне логично, но вот в том-то и дело, что количество налета часов на самолетах Як-130 не отличается феноменальной интенсивностью и ростом. То есть, износ был обусловлен с некачественным, кустарным изготовлением двигателя.

Но, альтернативы дефективным Як-130 у россии как не было, так и не будет. И это не может не радовать!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22807

Новости портала «Весь Харьков»