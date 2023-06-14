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В Україні станом на зараз не зареєстровано випадків або підозр на холеру

В Україні станом на зараз не зареєстровано випадків або підозр на холеру

Головний санітарний лікар Ігор Кузін:

Усі результати досліджень зразків, взятих як з об'єктів навколишнього середовища та в пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, — негативні.

"Дійсно, на підтоплених територіях внаслідок руйнування Каховської ГЕС існують ризики погіршення ситуації по інфекційним захворюванням, зокрема і холери.

Лабораторні дослідження питної води здійснюються усіма відомствами і службами", — розповів Кузін.

За його словами, бутильована вода, яку привозять людям, є безпечною.

Критично важливо зараз не використовувати воду з криниць на раніше підтоплених територіях — така вода може викликати захворювання.

"Однак, в поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для обробки харчових продуктів не можна.

Особлива увага до риби — виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм заборонено. Це відповідальність кожного з нас!", — підкреслив Кузін.

Джерело: https://t.me/znua_live/97823

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