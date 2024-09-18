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Важный аспект в деле внесения RT в санкции США

Важный аспект в деле внесения RT в санкции США

Госдеп объявил на прошлой неделе, что RT «функционирует как фактический филиал российской разведки».

По словам Госсекретаря США Тони Блинкена, российское правительство в 2023 году создало в RT новое подразделение с «кибероперационными возможностями и связями с российской разведкой» с целью распространения влияния России в различных странах через информационные операции, скрытое влияние и закупки военной техники.

«Сегодня мы раскрываем, как Россия использует аналогичные тактики по всему миру», — заявил Блинкен. «Российское использование дезинформации для подрыва и поляризации свободных и открытых обществ охватывает все части мира».

Вот это самый важный аспект. Потому что с 4 марта 2022 года RT America прекратила производство и распустила офис. До того власти США заставили RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Так что влияния в США у RT нет. Зато оно есть в Европе и просто огромно в странах Латинской Америки.

Блинкен в своей речи отдельно отметил Молдову. Руководство RT напрямую координировалось с Кремлем для влияния на выборы в Молдове в октябре 2024 года, где Россию вела гибридную войну для усиления своего влияния. Руководство RT «пыталось разжечь беспорядки в Молдове, вероятно, с конкретной целью довести протесты до насильственных действий».

«Мы призываем каждого союзника, каждого партнера начать с того, чтобы относиться к деятельности RT так же, как и к другим разведывательным операциям России на их территории», сказал Блинкен, приветствуя совместную инициативу, проводимую США, Великобританией и Канадой - «совместную дипломатическую кампанию ... чтобы объединить союзников и партнеров по всему миру для борьбы с угрозой, исходящей от RT и других механизмов российской дезинформации и скрытого влияния».

Бороться в чекистами под прикрытием RT будут так же, как с китайской Huawei. Инициатива США по преследованию Huawei — китайского производителя телекоммуникационного оборудования — началась во время администрации Трампа и продолжилась при Байдене, рассматривается как модель того, как американские официальные лица планируют сейчас действовать в отношении RT по всему миру, пишет CNN. США смогли убедить многие страны отказаться от использования оборудования китайской компании в результате глобальной кампании, доказывающей, что Huawei является инструментом китайского правительства.

Кампания против чекистов RT начнется на открывающейся в Нью-Йорке Генассамблее ООН.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5405

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