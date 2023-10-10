Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:18
Просмотров: 72

ВАКС закрив справу "Роттердам+", САП оскаржуватиме

ВАКС закрив справу Роттердам+, САП оскаржуватиме

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення про закриття справи "Роттердам+" (https://www.dw.com/uk/vaks-zakriv-spravu-rotterdam-sap-oskarzuvatime/a-67038119) через закінчення строку досудового розслідування. "Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

У березні 2023 року прокурори САП за результатами розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, причетних до запровадження так званої формули "Роттердам+". Це стосувалося ексголови Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕП) Дмитра Вовка, ексчлена НКРЕКП Володимира Євдокимова, двох співробітників Нацкомісії і двох топменеджерів енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Слідчі НАБУ вважають, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, щоб воно включило до тарифу на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме - витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі.

Махінації з вугіллям за формулою "Роттердам+" коштували українцям понад 19 мільярдів гривень, вважають у САП.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17039

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Буданова підтвердили ракетний удар по військах рф у Джанкої
Сегодня 08:17    9
Біля українського кордону в Словаччині стався землетрус, який відчували на Закарпатті та навіть у Львові
Сегодня 08:12    18
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно
Сегодня 08:03    42
Танки горят!
Сегодня 07:55    54
СБУ дотискає «агентів фсб в рясах»
Сегодня 07:45    59
Оперативна інформація станом на 06.00 10 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:16    77
Із міста Сдерот вивезли українського хлопчика
Сегодня 07:10    85
Захід не перестане допомагати Україні попри всі спроби рф дискредитувати Київ
Сегодня 07:01    70
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент російського гру
Сегодня 06:52    77
Якщо Україна програє, це буде кінець Європи - Кулеба
Сегодня 06:44    102
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 