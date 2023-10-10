ВАКС закрив справу "Роттердам+", САП оскаржуватиме

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення про закриття справи "Роттердам+" (https://www.dw.com/uk/vaks-zakriv-spravu-rotterdam-sap-oskarzuvatime/a-67038119) через закінчення строку досудового розслідування. "Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

У березні 2023 року прокурори САП за результатами розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, причетних до запровадження так званої формули "Роттердам+". Це стосувалося ексголови Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕП) Дмитра Вовка, ексчлена НКРЕКП Володимира Євдокимова, двох співробітників Нацкомісії і двох топменеджерів енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Слідчі НАБУ вважають, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, щоб воно включило до тарифу на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме - витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі.

Махінації з вугіллям за формулою "Роттердам+" коштували українцям понад 19 мільярдів гривень, вважають у САП.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17039

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