Вчера Талибы всё-таки добрались до форума в Татарстане и тут же заявили, что хотели бы открыть в Москве свой деловой центр

Это те самые талибы, которые считают важным отрубание рук «для обеспечения безопасности».

Это те самые талибы, которые запретили музыку.

Это те самые талибы, которые устраивают публичные порки.

Тем временем в МИДе заявили: запрещённый Талибан – уже не враг России.

Ну, разумеется.

Когда методы ничем не отличаются от террористических – можно быть только друзьями.

Соловьиный Помёт (https://t.me/slvn_pomet)

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