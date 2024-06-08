Війна повітряних куль: до Північної Кореї відправили долари та романтичний серіал "Зимова соната"

Після того як офіційний Пхеньян відправив до Південної Кореї пакунки зі сміттям на повітряних кулях, активісти відповіли кулями з банерами, доларами і флешками з K-pop хітами і кліпами.

Між Пхеньяном і Сеулом зберігається напруга. А "війна" повітряних куль триває. У відповідь на пакунки зі сміттям, які надсилають із Північної Кореї, активісти руху "Борці за вільну Північну Корею" відправили кулі з приємнішим контентом: доларами та флешками з K-pop хітами, а також найпопулярнішою дорамою "Зимова соната" 2002 року. Про це повідомляє CNN.

Члени Fighters for a Free North Korea (FFNK) відправили гігантські повітряні кулі рано вранці в четвер. На відео видно, як вони відлітають, деякі тягнуть за собою гігантські плакати, видимі здалеку, а інші несуть менші пластикові пакети.

Відправлення повітряних куль до КНДР

У посилки для своїх сусідів із КНДР активісти, більша частина з яких — утікачі з Північної Кореї, — поклали 200 000 листівок, що засуджують північнокорейського лідера Кім Чен Ина, 5 000 USB-накопичувачів із південнокорейськими музичними кліпами і телешоу, а також 2 000 однодоларових купюр.

Такі групи, як FFNK, уже багато років відправляють подібні повітряні кулі з предметами, забороненими в умовах ізольованої тоталітарної диктатури, зокрема з продуктами харчування, ліками, радіоприймачами, пропагандистськими листівками та фрагментами південнокорейських новин.

Лідер Fighters for a Free North Korea Пак Сан Хак, який втік на Південь багато років тому, назвав надіслані ними матеріали "листами правди і свободи".

За його словами, коли він був молодшим і жив у КНДР, саме ці повітряні кулі дали йому рідкісну можливість поглянути на зовнішній світ. Він згадав, як був на міській площі 1992 року, коли "побачив у небі величезну повітряну кулю".

"Ця кругла штука раптом лопнула, потім з неба посипалися листівки. Я знав, що мені не можна дивитися на ці речі, тож поклав одну в кишеню і замкнувся вдома у ванній, щоб її прочитати", — згадує Хак.

У листівці, яку він поклав у кишеню, містилися історії про північнокорейських перебіжчиків та їхні втечі, деякі з яких перетнули кордон Китаю, перш ніж вирушити до Південної Кореї.

Вісім років потому Пак втік з Півночі, прибувши до Південної Кореї 2000 року і розпочавши свою місію з відправлення повітряних куль через кордон 2006 року.

У листівках, які він надсилає, міститься інформація про сім'ю Кім, зокрема про вбивство зведеного брата лідера Кім Чен Нама, а також буклети про економічний і політичний розвиток Південної Кореї, включно з фотографіями головного аеропорту Сеула і винищувачів країни.

"Південна Корея — це не американська колонія або пустка людства, як я дізнався в Північній Кореї. Ми надсилали гроші, ліки, факти, правду і любов, а натомість нам надсилають бруд і сміття? Це нелюдський і варварський вчинок", — сказав він.

У травні 2024 року Північна Корея відреагувала відправленням на південь своїх власних гігантських повітряних кульок, які містили сміття, фекалії, шматки паперу та пластику, а також те, що південнокорейська влада назвала "брудом".

За даними державних ЗМІ КНДР, Пхеньян із посиланням на заступника міністра оборони Північної Кореї Кім Кан Іра заявив, що відправив своєму сусідові загалом 3500 повітряних куль із 15 тоннами сміття.

Ці повітряні кулі почали приземлятися на півдні минулого тижня, тимчасово перервавши польоти літаків і спонукавши владу попередити жителів, щоб вони залишалися вдома. Станом на понеділок південнокорейські військові виявили близько 1000 повітряних куль.

Інцидент також посилив напружені відносини між двома країнами. Південна Корея оголосила цього тижня, що відновить "всі військові дії" поблизу демаркаційної лінії, призупинивши дію угоди 2018 року, підписаної обома країнами в короткий період відносно теплих відносин. А сестра Кім Чен Ина і глава пропагандистської машини КНДР Кім Йо Чжон заявила, що повітряні кулі зі сміттям — це "сердечні подарунки гоблінам ліберальної демократії".

Джерело: focus.ua

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