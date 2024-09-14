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Влада США звинуватила медіагрупу «Росія сьогодні» у роботі на російські спецслужби

Влада США звинуватила медіагрупу «Росія сьогодні» у роботі на російські спецслужби

МІА «Росія сьогодні», до якої входять зокрема агентства РІА Новини та Sputnik, фактично діє як підрозділ російського розвідувального апарату, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він додав, що з російською розвідкою пов'язаний телеканал RT. За інформацією Блінкена, RT брав участь в операціях впливу в різних країнах світу — і навіть намагався втручатися в президентські вибори в Молдові.

Влада США вводить санкції щодо МІА «Росія сьогодні», її директора Дмитра Кисельова та АНО «ТВ-Новини» (юридична особа телеканалу RT). Крім того, США разом із Канадою та Великобританією запускають «дипломатичну кампанію» проти RT із закликом заборонити діяльність каналу.

Відкриття року

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/60398

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