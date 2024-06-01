Владелец ChatGPT выявил российскую дезинформационную кампанию с использованием искусственного интеллекта

Хотя россия ведет масштабную дезинформационную международную кампанию, активного использования в ней новых технологических возможностей — искусственного интеллекта специалисты пока не выявляют. Тем не менее первые примеры привлечения ChatGPT к созданию пропагандистской продукции уже появились, сообщила разработавшая чат-бот компания OpenAI.

Она заявила, что помешала проведению пяти тайных кампаний влияния, организованных россией, Китаем, Ираном и Израилем. Они пытались «манипулировать общественным мнением или влиять на политические результаты без раскрытия истинной личности или намерений действующих лиц». В кампаниях использовались модели OpenAI для создания текстов и изображений, которые размещались в Telegram, X и Instagram.

Производитель ChatGPT заявил, что удалил аккаунты, связанные с двумя российскими операциями, получившими названия Bad Grammer и Doppelganger. В их содержании, по сути, не было ничего нового: в основном они генерировали контент о войне в Украине, в том числе представляющий ее, США, НАТО и Евросоюз в негативном свете.

Кроме того, была заблокирована китайская кампания Spamouflage, иранская сеть под названием International Union of Virtual Media и израильская операция Zero Zeno.

В целом пропагандисты, похоже, «не смогли добиться заметного увеличения аудитории и ее вовлеченности за счет использования наших услуг», сообщила OpenAI.

Тема использования ИИ стала одной из наиболее горячо обсуждаемых в этом году, когда выборы проходят в рекордном количестве стран: общенациональные голосования должны состояться примерно в 70 государствах, где проживает около половины населения Земли (свыше 4 млрд человек). На прошлой неделе в штате Нью-Гэмпшир консультанту Демократической партии были предъявлены обвинения в организации робозвонков, где голосом президента Джо Байдена, созданным с помощью ИИ, избирателей призывали не голосовать на праймериз.

Microsoft в середине апреля сообщила о начале российской кампании по вмешательству в выборы президента США. Но серьезного использования ИИ компания в ней пока не выявила: по ее оценке, простые цифровые подделки встречаются чаще, чем сложные.

ИИ и другие цифровые инструменты, впрочем, сильно облегчили создание поддельных сайтов и сделали их контент гораздо более таргетированным, отмечают Патрик Уоррен и Даррена Линвилл из Clemson University, которые изучают российскую дезинформацию. В последние месяцы в США были выявлены сайты, мимикрирующие под региональные СМИ: они «выглядят достаточно реалистично, чтобы обмануть рядового читателя и заставить его думать, что он читает настоящую статью под брендом американского издания».

Джерело: nigroll.com

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