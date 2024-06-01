Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 128

Владелец ChatGPT выявил российскую дезинформационную кампанию с использованием искусственного интеллекта

Владелец ChatGPT выявил российскую дезинформационную кампанию с использованием искусственного интеллекта

Хотя россия ведет масштабную дезинформационную международную кампанию, активного использования в ней новых технологических возможностей — искусственного интеллекта специалисты пока не выявляют. Тем не менее первые примеры привлечения ChatGPT к созданию пропагандистской продукции уже появились, сообщила разработавшая чат-бот компания OpenAI.

Она заявила, что помешала проведению пяти тайных кампаний влияния, организованных россией, Китаем, Ираном и Израилем. Они пытались «манипулировать общественным мнением или влиять на политические результаты без раскрытия истинной личности или намерений действующих лиц». В кампаниях использовались модели OpenAI для создания текстов и изображений, которые размещались в Telegram, X и Instagram.

Производитель ChatGPT заявил, что удалил аккаунты, связанные с двумя российскими операциями, получившими названия Bad Grammer и Doppelganger. В их содержании, по сути, не было ничего нового: в основном они генерировали контент о войне в Украине, в том числе представляющий ее, США, НАТО и Евросоюз в негативном свете.

Кроме того, была заблокирована китайская кампания Spamouflage, иранская сеть под названием International Union of Virtual Media и израильская операция Zero Zeno.

В целом пропагандисты, похоже, «не смогли добиться заметного увеличения аудитории и ее вовлеченности за счет использования наших услуг», сообщила OpenAI.

Тема использования ИИ стала одной из наиболее горячо обсуждаемых в этом году, когда выборы проходят в рекордном количестве стран: общенациональные голосования должны состояться примерно в 70 государствах, где проживает около половины населения Земли (свыше 4 млрд человек). На прошлой неделе в штате Нью-Гэмпшир консультанту Демократической партии были предъявлены обвинения в организации робозвонков, где голосом президента Джо Байдена, созданным с помощью ИИ, избирателей призывали не голосовать на праймериз.

Microsoft в середине апреля сообщила о начале российской кампании по вмешательству в выборы президента США. Но серьезного использования ИИ компания в ней пока не выявила: по ее оценке, простые цифровые подделки встречаются чаще, чем сложные.

ИИ и другие цифровые инструменты, впрочем, сильно облегчили создание поддельных сайтов и сделали их контент гораздо более таргетированным, отмечают Патрик Уоррен и Даррена Линвилл из Clemson University, которые изучают российскую дезинформацию. В последние месяцы в США были выявлены сайты, мимикрирующие под региональные СМИ: они «выглядят достаточно реалистично, чтобы обмануть рядового читателя и заставить его думать, что он читает настоящую статью под брендом американского издания».

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Итого. Вот и лето
Сегодня 10:21    126
Сотні тисяч американських інтернет-маршрутизаторів були знищені в результаті злому
Сегодня 10:08    143
Прем'єр Грузії назвав Україну «країною, що обвалилася»
Сегодня 09:44    178
Подозревают в шпионаже: порты Нидерландов больше не принимают рыболовные суда под флагом рф
Сегодня 08:56    116
Толпа пропалестинских активистов захватила Бруклинский музей, многие арестованы
Сегодня 08:40    148
Вражеские кадры удара российским барражирующим боеприпасом “Ланцет” по украинскому тралу с техникой
Сегодня 08:35    158
«Бряцання зброєю» біля Тайваню: глава Пентагону звернувся до китайського міністра
Сегодня 08:25    152
Збито 35 ракет та 46 ударних БПЛА
Сегодня 08:23    138
росія відібрала у західних компаній сотні мільйонів євро: список бізнес-жертв режиму путіна
Сегодня 07:52    148
27 років тому росія підписала з Україною Договорів про партнерство, якого не стала дотримуватися
Сегодня 07:41    131
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 