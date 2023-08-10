Внаслідок нічної атаки безпілотниками на Рівненщині зруйновано нафтобазу, — очільник ОВА Віталій Коваль

Влучання сталося на Дубенщині. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

"На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде", — повідомив Коваль.

Джерело: https://t.me/znua_live/106670

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