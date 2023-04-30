Во Франции расследуют работу Auchan в россии
Возбуждено дело о коррупции и подкупе иностранного должностного лица
Как выяснило агентство AFP, в 2020 году по этому делу проходили обыски, а сотрудники и бывшие руководители "Ашан россия" дали показания перед французским Центральным управлением по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями.
Издание Challenges цитирует слова бывшего юриста "Ашана" в россии Алексея Жаркова о том, что менеджеры по закупкам российской "дочки" Auchan устраивали подставные тендеры, искусственно завышали закупочные цены и предоставляли за деньги льготы в продвижении продукции. По его утверждениям, за счет коррупционных сетей в российском "Ашане" "выкачивали" "от 80 до 100 млн евро в год, что соответствует 2-3% от оборота сети в россии".
В группе Auchan отрицают это и утверждают, что с нарушениями разобрались сами еще до начала расследования.
"Ашан", который осуществляет более 10% своих продаж в россии, является одной из немногих французских компаний, которые решили продолжить свою деятельность в стране после начала войны в Украине.
Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26949