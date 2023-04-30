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Во Франции расследуют работу Auchan в россии

Во Франции расследуют работу Auchan в россии

Возбуждено дело о коррупции и подкупе иностранного должностного лица

Как выяснило агентство AFP, в 2020 году по этому делу проходили обыски, а сотрудники и бывшие руководители "Ашан россия" дали показания перед французским Центральным управлением по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями.

Издание Challenges цитирует слова бывшего юриста "Ашана" в россии Алексея Жаркова о том, что менеджеры по закупкам российской "дочки" Auchan устраивали подставные тендеры, искусственно завышали закупочные цены и предоставляли за деньги льготы в продвижении продукции. По его утверждениям, за счет коррупционных сетей в российском "Ашане" "выкачивали" "от 80 до 100 млн евро в год, что соответствует 2-3% от оборота сети в россии".

В группе Auchan отрицают это и утверждают, что с нарушениями разобрались сами еще до начала расследования.

"Ашан", который осуществляет более 10% своих продаж в россии, является одной из немногих французских компаний, которые решили продолжить свою деятельность в стране после начала войны в Украине.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26949

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