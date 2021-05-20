Ворог вчергове намагається дискредитувати ЗС України

Через перешкоджання польотам з боку противника над підконтрольною Україні територією зазнав аварії БПЛА СММ ОБСЄ

Українська сторона СЦКК повідомляє, що проросійські найманці сфабрикували та широко розгорнули чергову кампанію з дискредитації ЗС України.

В основу провокаційного наративу окупантів покладено інцидент із БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії, який зазнав аварії над підконтрольною уряду України територією 17 травня ц. р. Інформуємо, що подія сталася внаслідок цілеспрямованого перешкоджання з боку ворога польотам БПЛА Місії.

Особливістю БПЛА дальнього радіуса дії S-100 є моніторинг як лінії розмежування, так і державного кордону між Україною та РФ, що заважає Кремлю вільно постачати збройним формуванням РФ в ОРДЛО озброєння та військову техніку.

За оцінкою української сторони СЦКК, протягом квітня-травня ц. р. майже кожен запланований політ S-100 вже зі зльоту в населеному пункті Степанівка зазнавав перешкод унаслідок глушіння. 17 травня зафіксовано активні перешкоди системам керування літального апарата упродовж усього дня, починаючи з 4:30. Перешкоди створювали станції РЕБ РФ (типу Р-330 “Житєль”) російського виробництва. Дальність роботи зазначених станцій РЕБ становить 60 – 90 км.

Наголошується, що розміщення таких станцій у населених пунктах Кадіївка, Горлівка, Донецьк та Новоазовськ дозволяє впливати на роботу БПЛА вздовж усієї лінії розмежування.

Подібні факти вже неодноразово фіксувала українська сторона, починаючи з середини березня 2021 року. За статистикою, кількість запусків Місією БПЛА з підконтрольної Україні території у півтора раза перевищує кількість аналогічних запусків із непідконтрольних районів. Якщо додати до цієї статистики кількість випадків перешкоджання діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях, об’єктивно вимальовується картина системних дій противника зі зниження ефективності роботи Місії.

Супутньою метою дій окупантів, як і раніше, є дискредитація ЗС України перед СММ ОБСЄ та Європейською спільнотою. Не даремно найманці “влучно” обрали час провокації – напередодні засідань ТКГ на тлі активізації міжнародних партнерів з підтримки України в контексті пошуку шляхів вирішення конфлікту та приїзду високоповажних іноземних делегацій до району ООС.

Українська сторона СЦКК об’єктивно інформує СММ ОБСЄ про порушення з боку ворога та всіляко сприяє Місії у виконанні Мандата. У фокусі особливої уваги української сторони є безперешкодне виконання завдань моніторингу ситуації СММ ОБСЄ усіма наявними силами та засобами.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»