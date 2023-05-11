Американские коллеги раз за разом повторяют одну и ту же фразу "Всё готово к контрнаступлению". Сейчас уже можно сказать о том, что "всё готово" уже относительно давно, а завершающие штрихи носят характер "дымовых завес" и "игр на информационном поле".

Более того, ВСУ укрепляют свои позиции возле Бахмута. Как говорят знакомые военные аналитики (комментарии от военных сознательно не публикуются по понятным причинам), контрнаступление можно держать подвешенным столько, сколько Россия будет "худеть" на бахмутском направлении. Если это направление для РФ существенно обвалится, ход контрнаступления может быть подвергнут кое-каким изменениям, расширяющим как глубину "коридора", так и его ширину.

Штаты откровенно вкидывают крапленные карты в информационную игру на уровне СМИ и "сливов" для российских служб. Перемешанная реальная информация со стратегической ложью превратила практически всю информацию, поступаемую в РФ из стран НАТО, в "кота в мешке": у Кремля нет возможности оперативно проверять весь массив данных, получаемых по различным военным линиям. Такая "игра в прятки достоверной информации за призмой слухов, фальсификации и реальных данных" позволяет манипулировать российским командованием, которое достаточно несвоевременно реагирует на военные сигналы.

Пригожин и Ко терпят поражения под Бахмутом, поэтому главарь "Вагнера" перебрасывает ответственность с одной больной головы на две ещё более больные, показывая, что "он не при делах" - это МО потеряло практически захваченный город, но, как мы писали ранее, Пригожин вероятнее всего понимал, что "дожать" Бахмут он не может, поэтому сдвигает стрелки ответственности.

Теперь, фактически, РФ находится в глухой обороне, а Украина совместно с союзниками, играя с временем, заставляет Кремль совершать тактические ошибки в сфере оборонной стратегии.

В сущности, держать "котел" булькающим слишком долго Украина не должна, поскольку постепенно давление начнет спадать, и РФ из "метания и ошибок" перейдет к укреплению обороны, поэтому нынешние игры с "запоздалым контрнаступлением" скоро кончатся.

В этом контексте Россия, выстраивая оборону, совершила достаточно интересный просчет, касающийся количественных показателей личного состава, необходимых для использования защитной сети, выстроенной на оккупированных территориях. Как говорят собеседники, выстроенная сеть действительно кажется достаточно совершенной с "внешней" точки зрения, однако логистические проблемы и проблемы личного состава (количество и профессионализм) не позволят России воспользоваться даже 30% оборонительного потенциала своих защитных сооружений.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7848

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