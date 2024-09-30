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У 2025-му Дуда постане перед судом за зневагу до поляків: говорив про "свиней"

У 2025-му Дуда постане перед судом за зневагу до поляків: говорив про свиней

На думку Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, президент Польщі "образив громадян власної країни", коли той сказав, що "у кінотеатрі сидять тільки свині". Організація зазначила, що перше слухання проти Дуди відбудеться 24 жовтня 2025 року у Варшаві.

Фільм "Зелений кордон", який прокоментував польський президент, розповідає історію про те, як біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу "зеленим кордоном" між Білоруссю і Польщею. Режисерка фільму Аґнєшки Голланд показала, як білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС.

Адвокат, з яким поспілкувалися журналісти зазначив, що "це буде судовий процес, який не має прецеденту в історії". Він додав, що суд може зобов'язати опублікувати вибачення у ЗМІ

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/51108

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