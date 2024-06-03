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У Гондурасі оголосили надзвичайний стан через спалах вірусної інфекції, яку поширюють комарі

У Гондурасі оголосили надзвичайний стан через спалах вірусної інфекції, яку поширюють комарі

У Гондурасі різко збільшилося число хворих на лихоманку Денге – гостре інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок укусів комарів.

31 травня Міністерство охорони здоров’я Гондурасу оголосило надзвичайний стан, спричинений зростанням госпіталізації та смертності через лихоманку Денге, повідомляє CNN.

За даними відомства, від початку 2024 року в цій країні Центральної Америки зафіксували більше 23 тисяч підозр на захворювання – це найвищі показники серед країн Америки. Цього року держава посідає друге місце за чисельністю випадків інфікування, поступаючись лише Мексиці, де кількість хворих перевищила 69 тисяч.

"Гондурас увійшов у зону епідемії через збільшення випадків захворювання в усіх регіонах країни, а також кількості госпіталізованих пацієнтів через хворобу", – зазначили в Міністерстві охорони здоров’я Гондурасу.

За перші п'ять місяців цього року в усьому регіоні зареєстрували понад 8,65 мільйона випадків – удвічі більше, ніж за весь 2023-й. Минулого року загальна кількість випадків інфікування перевищила рекордні 4,5 мільйона випадків.

Найбільше на лихоманку Денге хворіють мешканці південної частини континенту, зокрема лише у Бразилії чисельність хворих у 2024 році досягла 7,2 мільйона. Однак наразі у тій частині світу спостерігається значне зниження поширеності хвороби, тоді як у Центральній Америці та Карибському басейні починається пік сезону.

Джерело: pravda.com.ua

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