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У Гостомелі росія втратила 200 елітних фахівців із захоплення летовищ
У Гостомелі росія втратила 200 елітних фахівців із захоплення летовищ, — командир підрозділу спецпризначення ГУР Міноборони України.
За його словами, у лютому 2022 року росіяни планували повторити сценарій захоплення аеродрому, як під час "приштинського кидка" в Косово у червні 1999 року, як під час заворушень у Казахстані на початку січня 2022-го.
Однак у боях за аеродром "Антонов" держава-агресор втратила своїх елітних фахівців, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу.
Джерело: https://t.me/znua_live/112617