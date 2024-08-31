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У Японії вирує тайфун "Шаньшань"

У Японії вирує тайфун Шаньшань

Щонайменше троє людей загинули, ще понад сорок людей зазнали поранень внаслідок вируючого у Японії тайфуну "Шаньшань" — Kyodo News.

У метеорологічному агентстві заявили, що шторм протримається над островом Кюсю протягом кількох днів. Також метеорологи вважають, що у вихідні тайфун наблизиться до центральних і східних регіонів, а також до столиці Японії Токіо.

Авіакомпанії, зокрема ANA Holdings і Japan Airlines, скасували понад 800 рейсів. У багатьох районах Кюсю також припинили залізничне сполучення. Сотні тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії.

Понад чотирьом мільйонам людей було рекомендовано евакуюватися, однак наразі домівки залишили лише близько 30 000 осіб, повідомив міністр боротьби зі стихійними лихами Йосіфумі Мацумура.

Джерело: https://t.me/znua_live/164636

Новости портала «Весь Харьков»

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