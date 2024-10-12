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У МЗС рф пригрозили Японії через спільні навчання зі США

У МЗС рф пригрозили Японії через спільні навчання зі США

Відомство країни-агресорки висловило "рішучий протест" Японії у зв'язку з майбутніми військовими навчаннями за участю ВМС США, які відбудуться наприкінці жовтня - на початку листопада в "безпосередній близькості" від російських кордонів.

Москва пригрозила Токіо "неминучими адекватними контрзаходами", спрямованими на "зміцнення обороноздатності та захист суверенітету" росії, і заявила про "недоречність будь-яких спроб японської сторони висловлювати свою "заклопотаність з приводу наших відповідних дій".

▶ ️У липні США оголосили про розширення оборонного співробітництва з Японією, в рамках якого планується створення нового штабу об'єднаних сил на японській території. Цьому штабу передадуть функції оперативного командування 55 тисячами американських військовослужбовців. Зараз такий обов'язок покладено на Індо-Тихоокеанське командування ЗС США на Гаваях.

Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що це стане найзначнішим зміцненням американо-японського альянсу за останні 70 років.

Джерело: https://t.me/znua_live/171409

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