У Меркель случился новый приступ тремора во время выступления

Канцлер Германии Ангела Меркель снова чуть не потеряла сознание на публике, передает "Прямой".

Приступ тремора случился у политика, когда она выступала на публике вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. У Меркель сильно задрожали руки и ноги. Ей предложили попить воды, но она отказалась от нее и сказала, что с ней все в порядке.

Также ее помощники позже сообщили, что канцлер чувствует себя хорошо.

Кроме того известно, что самочувствие Меркель не помешает ей поехать на международный саммит G20, который начнется 28 июня в Осаке.

На состояние здоровья Меркель могла повлиять сильная жара, которая сейчас буйствует в Берлине.

Это уже не первый раз, когда немецкому канцлеру становится плохо на публике. 18 июня, во время встречи в Берлине с Владимиром Зеленским, когда политики слушали государственные гимны, Меркель на протяжении одной минуты восемь раз поменяла положение рук и сильно дрожала.

Источник: prm.ua

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