У Москві поскаржилися на масовану атаку дронів у Криму

Міністерство оборони Росії повідомило про відбиття масованої атаки безпілотних літальних апаратів поблизу Криму.

Згідно з поширеним повідомленням російського оборонного відомства, у ніч на неділю, 29 жовтня, в небі "над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим" силами й засобами ППО було збито 36 дронів.

Збиті літальні апарати у Москві назвали "українськими". Водночас у міноборони РФ переконані, що ці БпЛА мали атакувати "об'єкти на території Російської Федерації".

Українська влада поки ніяк не прокоментувала ці повідомлення.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17616

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