Сегодня 09:06
Просмотров: 18
У Москві поскаржилися на масовану атаку дронів у Криму
Міністерство оборони Росії повідомило про відбиття масованої атаки безпілотних літальних апаратів поблизу Криму.
Згідно з поширеним повідомленням російського оборонного відомства, у ніч на неділю, 29 жовтня, в небі "над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим" силами й засобами ППО було збито 36 дронів.
Збиті літальні апарати у Москві назвали "українськими". Водночас у міноборони РФ переконані, що ці БпЛА мали атакувати "об'єкти на території Російської Федерації".
Українська влада поки ніяк не прокоментувала ці повідомлення.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17616