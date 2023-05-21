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«У нас пулеметчики, как давай косить всё: детей там, баб, мужиков, просто всё выкосили» - перехоплення ГУР
Військовослужбовець рф розповідає про вбивство цивільних людей солдатами рф на Луганському напрямку.
● окупант розповідає, як за добу вбили не менше 400 осіб;
● «думаю ну убьют-убьют…я зато знаю то, что за собой столько-то людей заберу»;
● «просто нам дали приказ ребята, заберите Кременную, просто мы её всю, бабушка, выкосили…»;
● «с ночи до утра мы просто всё расп*дарашивали, просто косили, выкашивали».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua