Завод "Волгограднефтепереработка" входил (до атаки БПЛА) в топ-десять крупнейших в рф

Атакованный украинскими БпЛА завод "Волгограднефтепереработка" входит в топ-десять крупнейших в рф и недавно прошел модернизацию для увеличения производства.

Согласно данным из открытых источников, НПЗ может перерабатывать порядка 14,8 млн тонн нефти в год, основным регионом поставки продукции является Южный федеральный округ рф, который граничит с Украиной и Казахстаном.

В 2022 году на заводе была проведена масштабная реконструкция установки первичной переработке нефти ЭЛОУ АВТ-5 (3,5 млн тонн в год) и установки селективной очистки масел (300 тысяч тонн в год).

В 2023 году — техперевооружение установок гидрокрекинга и ЭЛОУ АВТ-1.

В развитие завода было инвестировано порядка $4 млрд, а его мощность должна была увеличиться на 21%.

По данным источников "УП" в разведке, в ночь на 11 мая были повреждены установки АВТ-1 и АВТ-6, а также кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключено семь холодильников.

В ночь на 12 мая дроны снова атаковали НПЗ, повредив установку АВТ-1.

По данным OSINT-исследователя Special Kherson Cat, эта установка является одной из самых новых и мощных в рф, была введена в эксплуатацию в 2015 году и могла перерабатывать 7,26 млн тонн нефти в год.

Джерело: https://t.me/znua_live/147981

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