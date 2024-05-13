«Щасливе життя в Криму» – головний фейк росіян про окупацію півострова

Протягом 8 років росіяни намагалися показати, що Крим живе звичайним мирним життям, і анексія «врятувала» півострів від війни.

Однак 2022 рік змінив все – повномасштабна війна фактично перетворила Крим на тилову базу російських військ і зробила військові обʼєкти законною ціллю для ЗСУ.

Як Крим через 10 років окупації готується повернутись додому? Дивіться у новому випуску (https://www.youtube.com/watch?v=0M1yET7tcRk)проєкту «Обережно! Фейк».

▶ ️Цей матеріал підготовлено в рамках «Всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації», що впроваджується 1+1 Media та Smart Angel у співпраці з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/38560

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