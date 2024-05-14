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У Німеччині протести проти заводу Tesla закінчилися арештами і демонтажем табору

У Німеччині протести проти заводу Tesla закінчилися арештами і демонтажем табору

У Німеччині поліція Бранденбургу затримала 23 активісти і висунула 76 кримінальних звинувачень за дні протестів проти діяльності автомобільного заводу Tesla в містечку Грюнхайде, що під Берліном.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Протести лівих активістів проти діяльності автомобільного виробника розпочались минулої середи.

Учасники протестів непокоїлись через вплив на навколишнє середовище, який може мати розширення заводу через необхідність розчищення великої смуги лісу для будівництва.

Ще однією причиною для протестів є масове використання заводом громадського водопостачання для виробництва.

У Tesla заперечують, що розширення заводу становить екологічну загрозу.

У заяві поліції Бранденбургу повідомляється, що під час 18 різних зібрань з 8 по 12 травня поліція висунула 76 кримінальних звинувачень, що 23 особи були тимчасово затримані.

Звинувачення були пов'язані з порушенням законодавства про право на зібрання, перешкоджанням дорожньому руху, спротиву правоохоронцям, порушенням громадського порядку та пошкодженням майна.

Запланована демонстрація на шляхопроводі була попередньо заборонена з міркувань громадської безпеки.

У неділю п'ять осіб були звільнені з-під варти після того, як вони постали перед місцевим суддею.

Того дня також було розібрано наметове містечко, розбите у лісі поблизу заводу.

Організатори трьох груп, які очолюють протести, заявили, що наступного четверга вони відвідають засідання місцевої ради, на якому розглядатиметься питання про дозвіл на розширення.

На запитання, що станеться, якщо розширення буде дозволено, організатори відповіли: "Ми повернемося".

Джерело: eurointegration.com.ua

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