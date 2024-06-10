У Польщі на заводі ракетного палива стався вибух, є загиблий

Причина вибуху не відома

У понеділок, 10 червня, потужний вибух пролунав на збройовому заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві на півдні Польщі. Відомо вже про одного загиблого, це був 59-річний співробітник.

Про це пише RMF FM. Зазначається, що вибух, після якого виникла пожежа, стався у центрі ракетного палива. https://www.rmf24.pl/regiony/kielce/news-wybuch-w-mesku-nie-zyje-59-letni-mezczyzna,nId,7565692#crp_state=1

За даними джерел, внаслідок інциденту вже є один постраждалий та загиблий.

Джерело: telegraf.com.ua

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