У росії впав військовий вертоліт

У п'ятницю, 5 липня, у Ростовській області підбито військовий вертоліт Мі-28, яке було піднято на перехоплення українських дронів.

Про це повідомляють у мережі.

У російських пабліках пишуть, що вертоліт екстрено сів у полі в Азовському районі, а трава під ним спалахнула "через високу температуру двигуна". Вогонь швидко поширився на площу близько 500 квадратних метрів.

Влада заявляє, що екіпаж не постраждав, а всі боєкомплекти розвантажили. За інформацією голови району, після збиття БПЛА ЗСУ почалася ще одна пожежа між Азовським районом та Ростовом.

Джерело: apostrophe.ua

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