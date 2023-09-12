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У российских дальнобойщиков начались проблемы с визами в Китай

У российских дальнобойщиков начались проблемы с визами в Китай

Российские автомобильные грузоперевозчики испытывают трудности с получением виз для своих водителей для въезда в Китай, а многим грузовикам из России запрещают проезд до пунктов погрузки на китайской территории.

«В настоящее время только в приграничных с Китаем регионах китайской стороной оформляются визы для таких граждан (водителей большегрузов. — ТМТ). У остальных российских транспортных компаний, находящихся в других регионах страны, практически отсутствует возможность оформления китайских виз категории С для своих водителей в консульских службах Китая в России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Андрей Енин (цитата по «Известиям»).

По его словам, Минтранс предложил китайским коллегам внести изменение в межправительственное соглашение об облегчении поездок граждан, принятое в 2013 году. На текущий момент протокол об изменениях находится на завершающей стадии согласования. Однако, чтобы он вступил в силу, его необходимо ратифицировать правительствам двух стран, сообщили в ведомстве.

В текущей редакции соглашения с Китаем предусмотрена выдача многократных виз водителям, обслуживающим только приграничную торговлю, пояснили в профильной Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). В новой редакции ссылку на приграничную торговлю предлагается убрать.

Также есть проблема с проездом на склады китайских производителей на территории Китая, отмечают в АСМАП. «Возможность продвигаться по территории Китая сейчас сильно зависит от наличия там партнера, который бы оказывал содействие. Формально запретов на передвижение нет. Официального ответа от КНР по этим проблемам не было», — говорит замгендиректора, руководитель департамента организации перевозок АСМАП Евгений Антипов.

Проблема может быть связана с китайской системой фотовидеофиксацией нарушений на дорогах, которая распознает пока только местные автомобильные номера, полагает Антипов.

При этом китайские власти принимают многие решения исключительно на региональном уровне, отмечает директор грузоперевозчика «Рустрнас-спедишн» Кондратий Гайкевич. По его словам, в разных провинциях есть свои списки с номенклатурой грузов, которые можно перевозить через погранпереходы.

В крупных логистических сервисах пользуются схемой с перецепкой грузов на границе и сменой перевозчика на местного. «Модель доставки с перегрузом на границе остается наиболее распространенной. Кроме того, многие российские перевозчики и сами не спешат загонять свои автомобили вглубь Китая, — такая модель доставки может оказаться более затратной по сравнению с перегрузкой на границе», — пояснил руководитель бизнес-юнита ПЭК:GLOBAL Антон Буянов.

Согласно данным ФТС, за первое полугодие 2023-го между Россией и Китаем автотранспортом перевезено 1,88 млн тонн грузов, что превышает уровень всего прошлого года на 2,1% (1,84 млн тонн). При этом доля импорта составила 86,2% (1,62 млн тонн), а экспорта — 13,8% (0,26 млн тонн). В Минтрансе ожидают, что по итогам года общий объем автомобильных перевозок грузов с Китаем превысит 3,5 млн тонн.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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