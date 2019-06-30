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У США ведмідь заліз до будинку й задрімав на полиці в гардеробі – ВІДЕО

У США ведмідь заліз до будинку й задрімав на полиці в гардеробі – ВІДЕО

Аби винести клишоного з будинку, звіра довелося тимчасово приспати дротиком зі снодійним

У штаті Монтана чорний ведмідь заліз до будинку, замкнув себе в одній з кімнат, влаштував безлад, а після того мирно влігся спати у шафі. Про таке повідомляють місцеві правоохоронці у Facebook.

Поліцейські, яких викликали на місце події у містечко Батлер-Крік, розповіли, що великий ссавець просто позіхнув, коли офіцери постукали у вікно, аби розбудити його. Зрештою клишоногого вистрілили дротиком зі снодійним і так змогли безпечно винести з дому.

Поліція попросила жителів міста замикати двері своїх будинків, оскільки ведмідь, як повідомляється, перед тим як потрапити до цього будинку, спробував відкрити двері двох інших будинків у цьому ж районі, але вони виявились замкненими.

У тому ж будинку, де ведмедя знайшли, він якось зміг проникнути до пральні в будинку, а потім зачинив двері зсередини. Він поламав частину меблів у кімнаті, після чого, очевидно, відчув утому та заліз у гардероб, аби подрімати.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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