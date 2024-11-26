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У Тернополі ворожі дрони пошкодили електромережі, — міський голова Сергій Надал.

У Тернополі ворожі дрони пошкодили електромережі, — міський голова Сергій Надал.

У місті зупинено роботу тролейбусів, у багатоповерхівках відключено ліфти.

"Прохання до тернополян не користуватися ліфтами в тих будинках, де електрика є. Можуть бути перебої", — закликав він.

О 7:00 ранку комунальники відновили подачу води у будинки містян, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Медичні заклади, садочки та школи у місті працюють у звичайному режимі, у разі потреби заклади забезпечені генераторами.

Більшість котелень міста також функціонують, розгорнуто мережу Пунктів Незламності.

Джерело: https://t.me/znua_live/178419

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