У Тернополі ворожі дрони пошкодили електромережі, — міський голова Сергій Надал.
У місті зупинено роботу тролейбусів, у багатоповерхівках відключено ліфти.
"Прохання до тернополян не користуватися ліфтами в тих будинках, де електрика є. Можуть бути перебої", — закликав він.
О 7:00 ранку комунальники відновили подачу води у будинки містян, енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Медичні заклади, садочки та школи у місті працюють у звичайному режимі, у разі потреби заклади забезпечені генераторами.
Більшість котелень міста також функціонують, розгорнуто мережу Пунктів Незламності.
Джерело: https://t.me/znua_live/178419