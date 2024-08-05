У тимчасово окупованому Криму ворог влаштував багатонаціональний псевдофестиваль мистецтв рф

На пропагандистський шабаш «Таврида.Арт» окупанти загнали більше 60 тисяч учасників, серед яких була і українська молодь з тимчасово окупованих територій.

Як зазначили у Центрі національного спротиву, цинізм заходу зашкалює, адже питання нацменшин в росії – це винятково утиски і переслідування.

- росія вчергове лукаво намагається продемонструвати своє вміння вихолостити національну ідентичність у молодих людей.

Усі, кого торкається кремлівська пропаганда, стають громадянами «вєлікой і нєдєлімой» без роду і племені, додають у ЦНС.

Джерело: https://t.me/spravdi/40596

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