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У тимчасово окупованому Криму ворог влаштував багатонаціональний псевдофестиваль мистецтв рф
На пропагандистський шабаш «Таврида.Арт» окупанти загнали більше 60 тисяч учасників, серед яких була і українська молодь з тимчасово окупованих територій.
Як зазначили у Центрі національного спротиву, цинізм заходу зашкалює, адже питання нацменшин в росії – це винятково утиски і переслідування.
- росія вчергове лукаво намагається продемонструвати своє вміння вихолостити національну ідентичність у молодих людей.
Усі, кого торкається кремлівська пропаганда, стають громадянами «вєлікой і нєдєлімой» без роду і племені, додають у ЦНС.
Джерело: https://t.me/spravdi/40596
Темы: крим, пропаганда, росія